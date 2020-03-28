شكرا لمتابعة خبر عن منع تغطية حسابات "السناب الشخصية" للجهود الأمنية خلال منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تداولت أنباء عن منع حضور وتغطية حسابات “السناب الشخصية” في تصوير الجهود الأمنية خلال منع التجول والنقاط الأمنية. تداولت أنباء عن منع حضور وتغطية حسابات “السناب الشخصية” في تصوير الجهود الأمنية خلال منع التجول والنقاط الأمنية. وتضمنت الانباء اقتصار التغطية على وسائل الإعلام الرسمية فقط، ومنصة السناب التابعة لوزارة الداخلية والجهات التابعة لها”. ولم تصدر الجهات المعنية بيان رسمي بذلك وسنوافيكم التفاصيل.

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