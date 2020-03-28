حكايات مؤثرة لمقيمين اختاروا البقاء في المملكة لمواجهة الفيروس (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): اختار مقيمون البقاء في اختار مقيمون البقاء في السعودية لمواجهة كورونا ، ويأتي ذلك جراء الثقة الكبيرة في النظام الصحي والخدمات المقدمة من وزارة الصحة. وقال وافد أردني يسكن في عرعر:" لدينا ثقة بالقيادة الرشيدة وحكومة المملكة بشأن إجراءات الوقاية من كورونا "، لافتا:" التزمنا بالتعليمات الاحترازية ومنع التجول لمصلحة كل من يقيم بالمملكة ". وأوضح:" نمارس اللعب والترفيه مع الأطفال وتصفح برامج الإنترنت مع التزامنا بالإرشادات التي دعت لها وزارة الصحة ".

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