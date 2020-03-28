شكرا لمتابعة خبر عن ممرضة تنقذ حياة مواطن في أحد المراكز التجارية بعرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

تمكنت ممرضة من إنقاذ حياة مواطن بعد تعرضه لحالة بلع لسان في إحدى المراكز التجارية بعرعر.

وجاء ذلك قبل وصول فرقة الهلال الأحمر، حيث بتواجد الدوريات الأمنية الذي صادف وجود الممرضة مجيدة فلجي ماطر العنزي، من منسوبات وزارة الصحة والتي تعمل في برج الشمال الطبي بمدينة عرعر.

وتقدمت العنزي في مباشرة الحالة وعمل الإسعافات الأولية بسرعة حيث لم تتردد في أداء واجبها الإنساني.