شكرا لمتابعة خبر عن إصابة أبو بكر الشاطري بفيروس كورونا في إيطاليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن عدد من الأئمة والدعاة المقربون من القارئ أبو بكر الشاطري، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده في العاصمة البريطانية لندن.

وقال إمام المسجد الكبير في الكويت أحمد بن عبدالعزيز النفيس، عبر «تويتر»: «دعواتكم لأخي الغالي الشيخ أبو بكر الشاطري، فقد أصيب بكورونا من مقامه في لندن، اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين، سافرت معه 10 أيام وكنا بغرفة واحدة، ووالله إنه لم يترك قيام الليل وورده القرآني ولا ليلة واحدة فيما أحسب!».

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ويعد الشيخ الشاطري من أشهر قراء القرآن الكريم من الشباب، ويتابعه ملايين المسلمين حول العالم، للاستمتاع إلى تلاواته المنشورة.

يذكر أن الشاطري من مواليد مدينة جدة عام 1980، ويعمل حاليًا إمام جامع «الفرقان» في حي النسيم بمدينته الساحلية في غرب المملكة.

ويحمل الشيخ الشاب الإجازة في القرآن الكريم، وشهادة الماجستير في المحاسبة، ويتفرغ للعمل الدعوي من خلال الإمامة في المساجد وتلاوة القرآن في المناسبات واللقاءات الدينية.