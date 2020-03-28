شكرا لمتابعة خبر عن "الخيبري" يتوجه إلى "إربد" للاطمئنان على السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):كشف السفير السعودي لدى المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري، عن وصول زميله ماجد الخيبري إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين الموجودين فيها.
وقال "السديري": زميلي ماجد الخيبري سيصل بعد قليل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين القاطنين فيها.
وأضاف السفير : خالص الشكر والتقدير للسلطات الأردنية على استصدار التصاريح اللازمة للمرور.
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