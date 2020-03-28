شكرا لمتابعة خبر عن "الخيبري" يتوجه إلى "إربد" للاطمئنان على السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عمّان (صدى):

كشف السفير السعودي لدى المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري، عن وصول زميله ماجد الخيبري إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين الموجودين فيها.

وقال "السديري": زميلي ماجد الخيبري سيصل بعد قليل إلى إربد؛ للاطمئنان على السعوديين القاطنين فيها.

وأضاف السفير : خالص الشكر والتقدير للسلطات الأردنية على استصدار التصاريح اللازمة للمرور.