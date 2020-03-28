شاهد.. دورية شرطة تتوقف عند مراسل العربية والفريق المرافق له

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أظهر مقطع فيديو دورية شرطة تتوقف بالمصادفة عند مراسل قناة العربية والفريق المرافق، للتأكد من أوراقهم التي تخولهم التجول أثناء المنع.
وجاء ذلك أثناء الحديث على الهواء عن " الرقابة الصارمة " لـ منع التجول في المملكة، ويأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة.
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة.
ومن بين هذه الإجراءات منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما يمنع الدخول والخروج من المدن التالية الرياض، ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، يعمل بذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 26/3/2020 وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.
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