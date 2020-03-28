شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. دورية شرطة تتوقف عند مراسل العربية والفريق المرافق له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو دورية شرطة تتوقف بالمصادفة عند مراسل قناة العربية والفريق المرافق، للتأكد من أوراقهم التي تخولهم التجول أثناء المنع.

وجاء ذلك أثناء الحديث على الهواء عن " الرقابة الصارمة " لـ منع التجول في المملكة، ويأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ بالمملكة.

ومن بين هذه الإجراءات منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ​الرياض​، و​مكة المكرمة​ و​المدينة المنورة​ وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، يعمل بذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 26/3/2020 وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.