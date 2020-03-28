حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، ومكة المكرمة يمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما توقعت الهيئة سماء غائمة جزئيا على شمال و وسط و شرق المملكة، و لا ستبعد تكون الضباب على أجزاء من شمال المملكة .