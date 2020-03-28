شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التجارة تكشف حقيقة امتناع عمالة بأحد أسواق الخضار عن البيع لرفع الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف وزارة التجارة تفاصيل الإجراءات بخصوص مقطع متداول، التقط في أحد أسواق جملة الخضار؛ يفيد بامتناع بعض العمالة عن البيع لغرض رفع الأسعار.
وأوضحت التجارة، أن الفرق الرقابية للوزارة وقفت على السوق المذكور وتبين أن الكميات المصورة بالمقطع لها وقت محدد للبيع بالحراج وأن العمالة التي ظهرت في المقطع معنية بالتحميل والتنزيل فقط.
يذكر أن المقطع المتداول، أشير فيه إلى «هرب الجميع أثناء تواجد فريق الجهة الحكومية المسئولة و الزبائن لم يجدوا من يبيعهم، مع تكدس السلع بالسوق!!؟»، وتساءل متداولوا الفيديو: «لماذا لا يتم سن قانون واضح بتجريم الأجنبي الذي يبيع؟ نريد قوانين رادعة و فورية، أقلها الإبعاد و التسفير من الوطن».
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