شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الاستثناء الممنوح لملاك الأغنام والإبل في الدخول والخروج من الطائف (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

منحت وزارة الداخلية استثناء محدود لملاك الأغنام والإبل والأنعام في الدخول والخروج من الطائف.

وسمحت الداخلية لملاك الأنعام والجمال والاسطبلات بالدخول والخروج من منطقة لمنطقة أخرى في " مكة والمدينة والرياض والطائف " من الساعة 6 صباحا حتى ال3 مساءً.

ويتيح قرار الاستثناء لهم العبور لتفقد أنعامهم والبيع والشراء بطريقة سهلة كي لا تنقطع المدن من الأنعام لأنها من المواد التموينية.