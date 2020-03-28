شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الاستثناء الممنوح لملاك الأغنام والإبل في الدخول والخروج من الطائف (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):منحت وزارة الداخلية استثناء محدود لملاك الأغنام والإبل والأنعام في الدخول والخروج من الطائف.
وسمحت الداخلية لملاك الأنعام والجمال والاسطبلات بالدخول والخروج من منطقة لمنطقة أخرى في " مكة والمدينة والرياض والطائف " من الساعة 6 صباحا حتى ال3 مساءً.
ويتيح قرار الاستثناء لهم العبور لتفقد أنعامهم والبيع والشراء بطريقة سهلة كي لا تنقطع المدن من الأنعام لأنها من المواد التموينية.
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