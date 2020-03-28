شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يوضح تأثير ارتفاع الضغط على التركيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، حقيقة أن ارتفاع الضغط يُزيد من التركيز خاصة أثناء العمل. كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، حقيقة أن ارتفاع الضغط يُزيد من التركيز خاصة أثناء العمل. وقال الدكتور : مفهوم خاطئ" أنا جسمي متعود على الضغط العالي ولا اعرف اشتغل الا وضغطي مرتفع". وأضاف :اذا ظل ضغطك مرتفعاً فسيؤثر على القلب والكلى والدماغ...وستلاحظ أن اداءك وتركيزك في العمل سيتحسن أكثر اذا تحكمت في ضغطك.

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