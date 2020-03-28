شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بريطاني يشيد بتعامل المملكة مع أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق بريطاني مقطع فيديو يتحدث ويشيد فيه بتعامل المملكة مع أزمة كورونا ويقارن هذا التعامل مع تعامل حكومة بلاده.

وقال البريطاني في المقطع المتداول:" تجربة السعودية أصبحت مثالا يقتدى به في حل أزمة كورونا "، لافتا:" حول العالم الناس الآن تتطلع نحو المحلات التجارية لأنها تعتبر الملاذ لهم ".

وأوضح البريطاني:" لكن للأسف في بلدي بريطانيا الناس غير قادرة علي إيجاد ما تحتاجه بينما في السعودية هناك تناغم وتنسيق كبير بين المستهلكين والحكومة وأصحاب المحلات ".

وضرب بالمملكة المثل في كل دول العالم بسبب تعاملها مع فيروس كورونا، حيث وضعت كل الخطط والتدابير للمحافظة على سلامة المواطن دون تفرقة بين مواطن ومقيم ولكنها جعلت صحة الإنسان مقدمة على الإقتصاد .