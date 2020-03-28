شكرا لمتابعة خبر عن طالب سعودي في المملكة المتحدة يروي طريقة تعامل السفارة معه في أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى): روى طالب في المملكة المتحدة تفاصيل حول تعامل السفارة معه في أزمة كورونا. روى طالب في المملكة المتحدة تفاصيل حول تعامل السفارة معه في أزمة كورونا. وقال الطالب الذي يدعى معاذ:" اتصلت على السفارة وأخبرتهم بأنني طالب بدرس على حسابي الخاص وأن فيروس كورونا انتشر هنا في لندن فدبروني عندكم حل ". وأوضح الطالب:" اتصلوا السفارة بيا فالحل إنك تروح لدول الخليج أو تيجي علي فندق مخصص للعزل الصحي "، مشيرا:" السفارة اتصلت تطمئن عليا وقولت الحمدلله علي وجودكم وأشكرهم على اهتمامهم ".

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