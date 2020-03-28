شاهد: علوش المجاهر بالمعصية الذي شهر بنفسه وتباهى بظهوره مع فتاة داخل فندق بالرياض

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كشف شاب عن ملامح وجه أثناء مجاهرته بالمعصية وظهوره بجانب فتاة داخل فندق. وذلك قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه بعد توجيه النيابة العامة.

وظهر الشاب علوش القحطاني بجانبه فتاة في مقطع بث مباشر نشره عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، من داخل فندق في مدينة الرياض.

وكانت النيابة العامة وجهت بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة؛ وهو ما يعد سلوكًا ماسًا بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة، ونشاطًا مجرمًا.

وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رصده من قِبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقًا للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومَن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرَّم ومعاقَب عليه طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.





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