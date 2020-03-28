الصحة: علبة معقم واحدة و10 كمامات عادية فقط لكل مواطن أو مقيم

وجّهت وزارة الصحة، ممثلة في إدارة الالتزام، اليوم السبت، الصيدليات كافة، بضرورة تقنين بيع المنتجات الواقية والمعقمات؛ وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت مصادر لـ«عاجل» أن الوزارة وجّهت بتحديد الكميات التي تباع للمواطن والمقيم، على أن تكون بالمستحضرات اللاوصفية (OTC) بعلبة واحدة لكل مريض والمستحضرات الوصفية بحسب ما يحدده الطبيب المعالج.

وشددت الوزارة، على أن تكون كمية المعقمات لكل مواطن أو مقيم حبّة واحدة فقط و10 كمامات عادية و2 كمامة 95 فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد رصد تنامي بيع المنتجات والمستلزمات الطبية في الوقت الحالي ولضمان توفرها للمرضى المحتاجين.

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