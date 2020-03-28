بالمدينة.. طائرة «درون» لمراقبة حرارة العملاء في سوق الخضار والفاكهة المركزية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عن استخدام طائرة مسيرة «درون»، لمراقبة حرارة المتسوقين، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت: «شرعت أمانة المدينة في استخدام طائرة حرارية (درون) لمراقبة درجة حرارة المتسوقين في سوق الخضار والفاكهة المركزية».
وأكدت الأمانة أن ذلك الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس «كورونا».
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