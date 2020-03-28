الأمن العام لـ«منسوبي القطاعات»: أبلغوا عاملي نقل البضائع باستثناءات «منع التجول»

أوضح المتحدث باسم الأمن العام، أنه استنادًا إلى أمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ13 للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ فقد لوحظ أن بعض سائقي مركبات نقل البضائع والمواد التموينية يُحجمون عن دخول المدن الرئيسية ونقل البضائع أثناء فترة الحد من التجول، خوفًا من العقوبة.

وأضاف المتحدث: «بدراسة بعض الحالات في مواقع مواقف الشاحنات، اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك إلى السائقين بشكل واضح، وبلغاتهم على الرغم من أن الأمر الملكي استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع».

وسبق أن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات بـ11 قطاعًا تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومنها العاملون في نقل المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه، بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع.

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وأهاب المتحدث بمنسوبي هذه القطاعات إبلاغ العاملين لديهم بهذه الاستثناءات، بما يضمن إيصال الرسالة بشكل واضح وجلي؛ لكون معظم العاملين في أعمال نقل وإيصال البضائع يتحدثون بلغات مختلفة.

ويؤكد الأمن العام السماح بدخول المدن والخروج منها للسيارات الموضحة أعلاه، دون الحاجة إلى تصريح، وأن الهدف من الإجراءات الاحترازية، الحد من التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا، والقضاء عليه بمشيئة الله.

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