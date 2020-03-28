ورقة عمل توضح دور «الكشافة السعودية» في مواجهة فيروس «كورونا المستجد»

قدَّم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، اليوم السبت، ورقة عمل عن دور الكشافة في مواجهة الكوارث وفيروس كورونا المستجد؛ وذلك عبر منصتي «بورد» و«يوتيوب».

جاء ذلك ضمن فعاليات «المخيم الكشفي الإلكتروني التقني» الذي تُنظمه الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع الإدارة العامة لمركز التدريب الالكتروني.

وقال الفهد: «إن مهمة الحركة الكشفية تتمثل في المساهمة في تربية الشباب، من خلال نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشافة؛ وذلك للمساعدة في بناء عالم أفضل؛ حيث يستطيع الأشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين يلعبون دورًا هامـًّا في بناء المجتمع».

وأضاف الفهد أن رؤية الحركة الكشفية تستهدف «بحلول عام 2023، أن تكون الكشافة هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب؛ ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفي العالم على أساس قيم مشتركة».

وأشار الفهد إلى أن «من الأولويات الاستراتيجية للكشافة العالمية، أن يشارك كل فرد من الكشافين في أحد مشروعات خدمة المجتمع، بحيث يتبادلون خبراتهم لإلهام الآخرين».

وتناول الفهد تاريخ الكشافة السعودية في مواجهة الأزمات والكوارث، لافتًا إلى المساهمة في إغاثة منكوبي عدوان 1967م، والمشاركة في مواجهة أثر الحريق الذي اندلع في مخيمات الحُجَّاج بعد انفجار أسطوانة غاز عام 197م، ومساهمتهم في نصب الخيام بمشعر منى بعد الحريق الذي نجم عن سخان يعمل بالغاز عام 199م، إضافة إلى المشاركة في إيواء الحجاج عام 2009م بعد الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة وجدة ورابغ، وأثناء الزلازل التي ضربت العيص والقرى المجاورة لها عام 2009م، إضافة إلى المشاركة في أعمال الإغاثة التطوعية لمساعدة المتضررين من السيول التي تعرَّضت لها محافظة جدة عام 2011م.

Advertisements

وأشار الفهد إلى أن جمعية الكشافة ستشارك في النسخة الخاصة من المخيم الكشفي العالمي على الإنترنت (JOTI) الذي ستطلقه المنظمة الكشفية العالمية خلال الفترة من 3-5 أبريل المقبل؛ لإلهام كشافة العالم حول مستجدات فيروس كورونا المستجد.

واستعرض الفهد أبرز الخطوات التي قامت بها الجمعية منذ بدء أزمة كورونا؛ حيث اختارت التواصل معها إلكترونيًّا كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس، كما دعت إلى تكوين الفريق الكشفي التطوعي السعودي لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة الفيروس، وتحديد منسقين من القادة والرواد الكشفيين في جميع المناطق الإدارية بالمملكة.

ولفت الفهد إلى أن الجمعية شاركت أيضًا مع المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود في برنامج تدريبي توعوي عن بُعد للتعامل مع فيروس كورونا والاحتياطات الواجب اتباعها أثناء العمل التطوعي، التي شارك فيه أكثر من ٢٠٠ جوال وقائد ورائد كشفي.

ونفذت الجمعية دورات أخرى عن بعد في مواجهة الكوارث، وقامت بحصر المتطوعين من منسوبيها الراغبين في المشاركة مع الجهات ذات العلاقة، كما قامت الجمعية منذ بدء الأزمة ببث الرسائل التوعوية من خلال حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي, حسبما ذكر الفهد.

اقرأ أيضًا:

الملك سلمان لقادة قمة مجموعة العشرين: جائحة كورونا تفرض علينا تدابير حازمة

وزارة الصحة تعلن حصيلة جديدة لكورونا بالمملكة: حالة وفاة جديدة والإصابات ١٠١٢