السواحة: بدعم ولي العهد حقّق قطاع الاتصالات المستحيلَ في 3 سنوات

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحه، أن قطاع الاتصالات شهد خلال الثلاث سنوات الماضية صُنع المستحيل، وذلك بتوجيه من ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك ردًا على التحية التي وجهها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، للوزير السواحة، عبر «تويتر»، والتي قال فيها: صراحة تحية لمعالي الوزير السواحة... الناس في البيوت والشبكة والنت ممتازة... بعض الدول تعطّل النت فيها... ماشاء الله.

وقال السواحة: بدعم وتوجيه سموّ سيدي.. في ثلاث سنوات صنع سيدي المستحيل، حيث أشار إلى أنه تم ضخ 15 مليار ريال حزمة تحفيزية للبنية التحتية، مع نمو الأبراج إلى 40,000 جيل رابع ، وهناك 3.5 ملايين منزل بالفايبر.

وأكد أن المملكة باتت رابع أكبر دولة في نشر الجيل الخامس، لافتًا إلى أنه كان ترتيب السعودية في Speedtest قبل ثلاث سنوات كان 104، وفي الشهر الماضي نحن رقم 10 عالميًّا.