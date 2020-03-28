أوضحت الأحوال المدنية، اليوم السبت، أن البنوك ستمدد تاريخ انتهاء البطاقة لمدة ٣٠ يومًا؛ وذلك بسبب الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا.
وذكر حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر: «ستمدد البنوك تاريخ الانتهاء لمدة ٣٠ يومًا».
جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن حول أن بطاقة الأحوال ستنتهي خلال أسبوعين، وهل يمكن تجديدها حاليًّا، مستفسرًا عن توقف خدمات البنوك من عدمه بسبب انتهاء البطاقة.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية: بطاقة الهوية سارية بالبنوك لمدة ٣٠ يومًا بعد انتهائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.