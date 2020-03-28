الأحوال المدنية: بطاقة الهوية سارية بالبنوك لمدة ٣٠ يومًا بعد انتهائها

أوضحت الأحوال المدنية، اليوم السبت، أن البنوك ستمدد تاريخ انتهاء البطاقة لمدة ٣٠ يومًا؛ وذلك بسبب الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر: «ستمدد البنوك تاريخ الانتهاء لمدة ٣٠ يومًا».

جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن حول أن بطاقة الأحوال ستنتهي خلال أسبوعين، وهل يمكن تجديدها حاليًّا، مستفسرًا عن توقف خدمات البنوك من عدمه بسبب انتهاء البطاقة.

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