السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات في باكستان بفيروس كورونا إلى 1420 حالة



إسلام آباد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس

وقال المركز في بيان اليوم: إن حالات الإصابة في إقليم البنجاب قد ارتفعت إلى 490 حالة، ليتفوق بذلك على إقليم السند الذي بلغت فيه الإصابات 469 حالة، ويليه إقليم خيبر بختونخواه بتسجيل 180 حالة، ثم إقليم بلوشستان بـ133 حالة.

وأضاف أن حصيلة المصابين في إقليم جلجت بلتستان ارتفعت إلى 107 حالات، بينما ارتفعت الإصابات في العاصمة إسلام آباد إلى 39 حالة، مع استقرار الإصابات في إقليم كشمير الحرة عند حالتين فقط ، مشيرا إلى أن 25 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء في باكستان، وتخضع 1372 حالة للحجر الصحي .

// انتهى //

19:36ت م

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إسلام آباد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم عن ارتفاع إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 1420 حالة، منها 7 حالات في وضع حرج، مع ارتفاع حالات الوفاة إلى 11 حالة.وقال المركز في بيان اليوم: إن حالات الإصابة في إقليم البنجاب قد ارتفعت إلى 490 حالة، ليتفوق بذلك على إقليم السند الذي بلغت فيه الإصابات 469 حالة، ويليه إقليم خيبر بختونخواه بتسجيل 180 حالة، ثم إقليم بلوشستان بـ133 حالة.وأضاف أن حصيلة المصابين في إقليم جلجت بلتستان ارتفعت إلى 107 حالات، بينما ارتفعت الإصابات في العاصمة إسلام آباد إلى 39 حالة، مع استقرار الإصابات في إقليم كشمير الحرة عند حالتين فقط ، مشيرا إلى أن 25 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء في باكستان، وتخضع 1372 حالة للحجر الصحي .// انتهى //19:36ت م0100

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