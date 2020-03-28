السعودية اليوم / الإمارات تعلن عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي الإماراتي الدكتورة فريدة الحوسني في تصريح صحفي : إنه تم رصد وتسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد - 19 ترجع لجنسيات مختلفة منها 8 من مواطني دولة الإمارات إضافة إلى جنسيات أخرى مختلفة ، مشيرة إلى أنه تم إخضاع جميع الحالات للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة،

وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في دولة الإمارات بلغ حتى الآن 468 حالة .

وأوضحت المتحدثه أنه تقرر تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى يوم السبت الرابع من أبريل المقبل في إطار توسيع نطاق البرنامج لتغطية جميع المرافق والمنشآت التي تم الإعلان عنها، مؤكدة أنه سيتم خلال مدة تنفيذ البرنامج مواصلة تقييد الحركة المرورية و حركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة على أن تستمر حركة النقل وحركة الجمهور بشكل طبيعي في النهار .

// انتهى //

19:32ت م

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أبوظبي 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .وقالت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي الإماراتي الدكتورة فريدة الحوسني في تصريح صحفي : إنه تم رصد وتسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد - 19 ترجع لجنسيات مختلفة منها 8 من مواطني دولة الإمارات إضافة إلى جنسيات أخرى مختلفة ، مشيرة إلى أنه تم إخضاع جميع الحالات للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة،وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في دولة الإمارات بلغ حتى الآن 468 حالة .وأوضحت المتحدثه أنه تقرر تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى يوم السبت الرابع من أبريل المقبل في إطار توسيع نطاق البرنامج لتغطية جميع المرافق والمنشآت التي تم الإعلان عنها، مؤكدة أنه سيتم خلال مدة تنفيذ البرنامج مواصلة تقييد الحركة المرورية و حركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة على أن تستمر حركة النقل وحركة الجمهور بشكل طبيعي في النهار .// انتهى //19:32ت م0097

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.