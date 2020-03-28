، حصيلة وفيات "كورونا" في سويسرا ترتفع إلى 235 ،

محمد بن مسعود - الدمام - زيادة عدد الإصابات إلى 13213

ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم (السبت)، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 235 ارتفاعًا من 197 أمس.

وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضًا إلى 13213 من 12161 أمس، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانًا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم.سويسرا فيروس كورونا الجديد