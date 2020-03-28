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ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم (السبت)، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 235 ارتفاعًا من 197 أمس.
وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضًا إلى 13213 من 12161 أمس، وفقاً لـ"رويترز".
ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانًا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم.سويسرا فيروس كورونا الجديد
حصيلة وفيات "كورونا" في سويسرا ترتفع إلى 235صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28
ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم (السبت)، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 235 ارتفاعًا من 197 أمس.
وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضًا إلى 13213 من 12161 أمس، وفقاً لـ"رويترز".
ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانًا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
04:53 PM
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
06:42 PM
زيادة عدد الإصابات إلى 13213
ذكرت وزارة الصحة العامة في سويسرا اليوم (السبت)، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 235 ارتفاعًا من 197 أمس.
وبينت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد أيضًا إلى 13213 من 12161 أمس، وفقاً لـ"رويترز".
ومن المقرر أن تقدم الحكومة بيانًا بأحدث تطورات الوضع في وقت لاحق اليوم.
، حصيلة وفيات "كورونا" في سويسرا ترتفع إلى 235 ،
المصدر : الخليج 365
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