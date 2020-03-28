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ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن بدء تسلم العائلات في مدينة ووهان في وسط الصين هذا الأسبوع رماد جثت أقاربهم الذين ماتوا بسبب فيروس "كورونا" الجديد، كشف عن زيادة في أعداد الضحايا التي أعلنت الصين أنها لم تتجاوز 3300 متوفىً، حسب ما أوردت "الحرة"، اليوم السبت.
ونقلت "بلومبيرغ" عن وسائل إعلام صينية أن أحد بيوت الجنائز تلقى شحنتين من 5 آلاف جرة على مدى يومين.
وأضافت الوكالة أن العاملين في العديد من صالات الجنائز رفضوا تقديم أي تفاصيل حول عدد الجرار التي ينتظر تسليمها.
وتسلم السلطات الصينية رماد الجثت المحروقة في جرار إلى أقارب الشخص المتوفى بسبب "كورونا".الصين مدينة ووهان رماد الجثث فيروس كورونا الجديد
رماد الجثث يشكك في صحة الرواية الصينية عن عدد ضحايا "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-28
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن بدء تسلم العائلات في مدينة ووهان في وسط الصين هذا الأسبوع رماد جثت أقاربهم الذين ماتوا بسبب فيروس "كورونا" الجديد، كشف عن زيادة في أعداد الضحايا التي أعلنت الصين أنها لم تتجاوز 3300 متوفىً، حسب ما أوردت "الحرة"، اليوم السبت.
ونقلت "بلومبيرغ" عن وسائل إعلام صينية أن أحد بيوت الجنائز تلقى شحنتين من 5 آلاف جرة على مدى يومين.
وأضافت الوكالة أن العاملين في العديد من صالات الجنائز رفضوا تقديم أي تفاصيل حول عدد الجرار التي ينتظر تسليمها.
وتسلم السلطات الصينية رماد الجثت المحروقة في جرار إلى أقارب الشخص المتوفى بسبب "كورونا".
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
04:34 PM
عاملو صالات الجنائز يرفضون تقديم تفاصيل
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن بدء تسلم العائلات في مدينة ووهان في وسط الصين هذا الأسبوع رماد جثت أقاربهم الذين ماتوا بسبب فيروس "كورونا" الجديد، كشف عن زيادة في أعداد الضحايا التي أعلنت الصين أنها لم تتجاوز 3300 متوفىً، حسب ما أوردت "الحرة"، اليوم السبت.
ونقلت "بلومبيرغ" عن وسائل إعلام صينية أن أحد بيوت الجنائز تلقى شحنتين من 5 آلاف جرة على مدى يومين.
وأضافت الوكالة أن العاملين في العديد من صالات الجنائز رفضوا تقديم أي تفاصيل حول عدد الجرار التي ينتظر تسليمها.
وتسلم السلطات الصينية رماد الجثت المحروقة في جرار إلى أقارب الشخص المتوفى بسبب "كورونا".
، رماد الجثث يشكك في صحة الرواية الصينية عن عدد ضحايا "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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