، أمانة المدينة تستخدم المسح الحراري بواسطة طائرات "الدرون" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في استخدام تقنيات المسح الحراري من خلال الاستعانة بطائرات الدرون المزودة بكاميرات حرارية للكشف المبدئي على مرتادي الأسواق المركزية.
يأتي ذلك التحرك بهدف تعزيز إجراءات الأمانة الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد في المواقع العامة والأسواق التجارية التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة.
وتعمل الأمانة على تسخير التقنيات الحديثة ضمن تدابيرها الوقائية للاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على قياس بعض المؤشرات الحيوية للأفراد من خلال قراءة درجة حرارة الجسم للمتسوقين والبائعين داخل المجموعات البشرية في الأسواق المفتوحة وتحديد تلك المؤشرات من خلال الأنظمة الآلية.
يتم التعامل في حالات الاشتباه من قبل الجهات المعنية لحفظ صحة وسلامة المتسوقين ومرتادي الأسواق.
وشرعت أمانة المنطقة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق المركزي واستمرار عمليات التعقيم، وتوفير مواد التعقيم للمتسوقين وتقديم النصائح الإرشادية التي من شأنها تعزيز درجات الإصحاح البيئي في المواقع العامة والأسواق المركزية. المدينة المنورة المسح الحراري طائرات درون كاميرات حرارية الأسواق المركزية أمانة المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 06:01 PM
للكشف على مرتادي الأسواق المركزية ضمن الإجراءات الوقائيةأمانة المدينة تستخدم المسح الحراري بواسطة طائرات "الدرون"
بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في استخدام تقنيات المسح الحراري من خلال الاستعانة بطائرات الدرون المزودة بكاميرات حرارية للكشف المبدئي على مرتادي الأسواق المركزية.
يأتي ذلك التحرك بهدف تعزيز إجراءات الأمانة الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد في المواقع العامة والأسواق التجارية التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة.
وتعمل الأمانة على تسخير التقنيات الحديثة ضمن تدابيرها الوقائية للاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على قياس بعض المؤشرات الحيوية للأفراد من خلال قراءة درجة حرارة الجسم للمتسوقين والبائعين داخل المجموعات البشرية في الأسواق المفتوحة وتحديد تلك المؤشرات من خلال الأنظمة الآلية.
يتم التعامل في حالات الاشتباه من قبل الجهات المعنية لحفظ صحة وسلامة المتسوقين ومرتادي الأسواق.
وشرعت أمانة المنطقة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق المركزي واستمرار عمليات التعقيم، وتوفير مواد التعقيم للمتسوقين وتقديم النصائح الإرشادية التي من شأنها تعزيز درجات الإصحاح البيئي في المواقع العامة والأسواق المركزية.
، أمانة المدينة تستخدم المسح الحراري بواسطة طائرات "الدرون" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة المدينة تستخدم المسح الحراري بواسطة طائرات "الدرون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.