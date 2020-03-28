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أمانة المدينة تستخدم المسح الحراري بواسطة طائرات "الدرون"

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محمد بن مسعود - الدمام - للكشف على مرتادي الأسواق المركزية ضمن الإجراءات الوقائية

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في استخدام تقنيات المسح الحراري من خلال الاستعانة بطائرات الدرون المزودة بكاميرات حرارية للكشف المبدئي على مرتادي الأسواق المركزية.

يأتي ذلك التحرك بهدف تعزيز إجراءات الأمانة الاحترازية في مكافحة المستجد في المواقع العامة والأسواق التجارية التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة.

وتعمل الأمانة على تسخير التقنيات الحديثة ضمن تدابيرها الوقائية للاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على قياس بعض المؤشرات الحيوية للأفراد من خلال قراءة درجة حرارة الجسم للمتسوقين والبائعين داخل المجموعات البشرية في الأسواق المفتوحة وتحديد تلك المؤشرات من خلال الأنظمة الآلية.

يتم التعامل في حالات الاشتباه من قبل الجهات المعنية لحفظ صحة وسلامة المتسوقين ومرتادي الأسواق.

وشرعت أمانة المنطقة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق المركزي واستمرار عمليات التعقيم، وتوفير مواد التعقيم للمتسوقين وتقديم النصائح الإرشادية التي من شأنها تعزيز درجات الإصحاح البيئي في المواقع العامة والأسواق المركزية. المدينة المنورة المسح الحراري طائرات درون كاميرات حرارية الأسواق المركزية أمانة المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 06:01 PM

للكشف على مرتادي الأسواق المركزية ضمن الإجراءات الوقائية

أمانة المدينة تستخدم المسح الحراري بواسطة طائرات "الدرون"
خالد الشاماني

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في استخدام تقنيات المسح الحراري من خلال الاستعانة بطائرات الدرون المزودة بكاميرات حرارية للكشف المبدئي على مرتادي الأسواق المركزية.

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يأتي ذلك التحرك بهدف تعزيز إجراءات الأمانة الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد في المواقع العامة والأسواق التجارية التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة.

وتعمل الأمانة على تسخير التقنيات الحديثة ضمن تدابيرها الوقائية للاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على قياس بعض المؤشرات الحيوية للأفراد من خلال قراءة درجة حرارة الجسم للمتسوقين والبائعين داخل المجموعات البشرية في الأسواق المفتوحة وتحديد تلك المؤشرات من خلال الأنظمة الآلية.

يتم التعامل في حالات الاشتباه من قبل الجهات المعنية لحفظ صحة وسلامة المتسوقين ومرتادي الأسواق.

وشرعت أمانة المنطقة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق المركزي واستمرار عمليات التعقيم، وتوفير مواد التعقيم للمتسوقين وتقديم النصائح الإرشادية التي من شأنها تعزيز درجات الإصحاح البيئي في المواقع العامة والأسواق المركزية.

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، أمانة المدينة تستخدم المسح الحراري بواسطة طائرات "الدرون" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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