السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية تؤكد تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والقدس



رام الله 04 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020م واس

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا" اليوم : إن من بين الحالات الست 4 حالات في بيت لحم، اثنتان في قرية إرطاس جنوبا، وإصابتان أخريان في بيت سكاريا بالمخالطة.

وأضاف أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين، واحدة لشاب يبلغ من العمر 29 عاما في بلدة حزما شمال القدس، وأخرى لشقيقة إحدى المصابات في قرية بدو شمال غرب القدس وهي من القبيبة، وجاءتها العدوى بعد زيارة لها هناك.

وأوضح أن الحالة الصحية لجميع المصابين الـ91 مستقرة، حيث تشافى منها 18، وننتظر المزيد من حالات التعافي خلال الأيام المقبلة.

وبخصوص الأجهزة الطبية قال ملحم : نسعى بكل جهد من خلال العلاقات الدبلوماسية مع جميع الأصدقاء لكي نتزود بها، لتمكّننا من رصد الحالات الموجودة، وتوسيع مساحة الاختبار، وهناك وعود من طرفهم بتوفيرها .

//انتهى //

18:51ت م

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رام الله 04 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020م واسأعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس " كورونا " في بيت لحم والقدس، ليرتفع العدد إلى 97 إصابة.وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بفيروس "كورونا" اليوم : إن من بين الحالات الست 4 حالات في بيت لحم، اثنتان في قرية إرطاس جنوبا، وإصابتان أخريان في بيت سكاريا بالمخالطة.وأضاف أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين، واحدة لشاب يبلغ من العمر 29 عاما في بلدة حزما شمال القدس، وأخرى لشقيقة إحدى المصابات في قرية بدو شمال غرب القدس وهي من القبيبة، وجاءتها العدوى بعد زيارة لها هناك.وأوضح أن الحالة الصحية لجميع المصابين الـ91 مستقرة، حيث تشافى منها 18، وننتظر المزيد من حالات التعافي خلال الأيام المقبلة.وبخصوص الأجهزة الطبية قال ملحم : نسعى بكل جهد من خلال العلاقات الدبلوماسية مع جميع الأصدقاء لكي نتزود بها، لتمكّننا من رصد الحالات الموجودة، وتوسيع مساحة الاختبار، وهناك وعود من طرفهم بتوفيرها .//انتهى //18:51ت م0092

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