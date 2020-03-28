السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تستخدم تقنيات المسح الحراري للكشف على مرتادي الأسواق المركزية



المدينة المنورة 4 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020م واس

بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في استخدام تقنيات المسح الحراري من خلال الاستعانة بطائرات الدرون المزودة بكاميرات حرارية للكشف المبدئي على مرتادي الأسواق المركزية وذلك بهدف تعزيز إجراءات الأمانة الاحترازية لمكافحة

وتعمل الأمانة على تسخير التقنيات الحديثة ضمن تدابيرها الوقائية للاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على قياس بعض المؤشرات الحيوية للأفراد من خلال قراءة درجة حرارة الجسم للمتسوقين والبائعين داخل المجموعات البشرية في الأسواق المفتوحة وتحديد تلك المؤشرات من خلال الأنظمة الآلية ويتم التعامل في حالات الاشتباه من قبل الجهات ذات العلاقة في خطوة لحفظ صحة وسلامة المتسوقين ومرتادين الأسواق .

وشرعت أمانة منطقة المدينة المنورة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة بالإضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق المركزي واستمرار عمليات التعقيم وتوفير مواد التعقيم للمتسوقين وتقديم النصائح الارشادية التي من شأنها تعزيز درجات الإصحاح البيئي في المواقع العامة والأسواق المركزية .

// انتهى //

18:47ت م

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المدينة المنورة 4 شعبان 1441هـ الموافق 28 مارس 2020م واسبدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في استخدام تقنيات المسح الحراري من خلال الاستعانة بطائرات الدرون المزودة بكاميرات حرارية للكشف المبدئي على مرتادي الأسواق المركزية وذلك بهدف تعزيز إجراءات الأمانة الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في المواقع العامة والأسواق التجارية التي تشهد اقبالاً من المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة .وتعمل الأمانة على تسخير التقنيات الحديثة ضمن تدابيرها الوقائية للاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على قياس بعض المؤشرات الحيوية للأفراد من خلال قراءة درجة حرارة الجسم للمتسوقين والبائعين داخل المجموعات البشرية في الأسواق المفتوحة وتحديد تلك المؤشرات من خلال الأنظمة الآلية ويتم التعامل في حالات الاشتباه من قبل الجهات ذات العلاقة في خطوة لحفظ صحة وسلامة المتسوقين ومرتادين الأسواق .وشرعت أمانة منطقة المدينة المنورة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة بالإضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تشمل تطهير وتنظيف السوق المركزي واستمرار عمليات التعقيم وتوفير مواد التعقيم للمتسوقين وتقديم النصائح الارشادية التي من شأنها تعزيز درجات الإصحاح البيئي في المواقع العامة والأسواق المركزية .// انتهى //18:47ت م0090

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