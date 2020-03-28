السعودية اليوم / الخارجية العراقية تعلن عن إصابة 43 مواطناً عراقياً خارج البلاد بفيروس كورونا



بغداد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن إصابة 43 مواطنا عراقيا مقيمين خارج البلاد بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الإصابات موزعة بواقع 11 في بلجيكا و10 في الأردن و6 في إيطاليا و5 في أمريكا و5 في بريطانيا و3 في كندا و2 في لبنان وواحدة في إيران ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل وفاة مواطنين عراقييين نتيجة إصابتهما بالفيروس في بريطانيا والنروج .

// انتهى //

18:47ت م

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بغداد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الخارجية العراقية عن إصابة 43 مواطنا عراقيا مقيمين خارج البلاد بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن الإصابات موزعة بواقع 11 في بلجيكا و10 في الأردن و6 في إيطاليا و5 في أمريكا و5 في بريطانيا و3 في كندا و2 في لبنان وواحدة في إيران ، مشيرة إلى أنه تم تسجيل وفاة مواطنين عراقييين نتيجة إصابتهما بالفيروس في بريطانيا والنروج .// انتهى //18:47ت م0089

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