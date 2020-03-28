ثقافي / لوحات توعوية عن كورونا المستجد ينفذها فرع هيئة الأمر بالمعروف بتبوك



تبوك 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك ضمن برامجه الوقائية، في مدن ومحافظات المنطقة عدداً من اللوحات تتعلق بجائحة

وتأتي هذه البرامج التي ينفذها الفرع للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات تمشياً مع توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

// انتهى //

18:45ت م

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تبوك 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك ضمن برامجه الوقائية، في مدن ومحافظات المنطقة عدداً من اللوحات تتعلق بجائحة كورونا ، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في المراكز التجارية والشوارع والأماكن العامة، تشتمل على رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام.وتأتي هذه البرامج التي ينفذها الفرع للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع، بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات تمشياً مع توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //18:45ت م0088

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