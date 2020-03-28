السعودية اليوم / إسبانيا تسجل أكثر من 800 وفاة بكورونا في يوم واحد



مدريد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم تسجيل 832 حالة وفاة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن حالات الوفاة ارتفعت إلى نحو 5700 حالة منذ أمس الجمعة، كما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس نحو 8 آلاف حالة في يوم واحد، ليبلغ إجمالي الإصابات نحو 72 ألف حالة .

وأضاف البيان أن عدد حالات التعافي من الفيروس في إسبانيا بلغت أكثر من 12 ألف حالة، مشيراً إلى أن العاصمة مدريد لا تزال الأكثر تضررا من الجائحة في البلاد، حيث سجلت نحو 50% من حالات الوفاة .

// انتهى //

17:45ت م

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مدريد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم تسجيل 832 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وهو أعلى عدد وفيات تسجله إسبانيا في يوم واحد منذ بدء عمليات التسجيل .وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن حالات الوفاة ارتفعت إلى نحو 5700 حالة منذ أمس الجمعة، كما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس نحو 8 آلاف حالة في يوم واحد، ليبلغ إجمالي الإصابات نحو 72 ألف حالة .وأضاف البيان أن عدد حالات التعافي من الفيروس في إسبانيا بلغت أكثر من 12 ألف حالة، مشيراً إلى أن العاصمة مدريد لا تزال الأكثر تضررا من الجائحة في البلاد، حيث سجلت نحو 50% من حالات الوفاة .// انتهى //17:45ت م0083

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