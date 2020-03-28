السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في محافظة القطيف



الدمام 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

كثفت أمانة الشرقية أمس، جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية في مدن تاروت وعنك والعوامية بمحافظة القطيف ، إضافة إلى مواصلة الأمانة حملتها المكثفة في تطهير وتعقيم وتنظيف الشوارع والأرصفة للطرق والشوارع و المحلات التجارية والأماكن العامة في مختلف مدن وقرى المحافظة ، وذلك استمرارا للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس

وقد جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية ، وذلك بتعاون كبير من مختلف الجهات، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.

// انتهى //

17:30ت م

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الدمام 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسكثفت أمانة الشرقية أمس، جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية في مدن تاروت وعنك والعوامية بمحافظة القطيف ، إضافة إلى مواصلة الأمانة حملتها المكثفة في تطهير وتعقيم وتنظيف الشوارع والأرصفة للطرق والشوارع و المحلات التجارية والأماكن العامة في مختلف مدن وقرى المحافظة ، وذلك استمرارا للجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية وحماية المواطنين والمقيمين.وقد جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية ، وذلك بتعاون كبير من مختلف الجهات، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.// انتهى //17:30ت م0081

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