السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السنغال إلى 130 حالة



داكار 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان ، أن هذه الحالات سجلت من بين 98 حالة اشتباه خضعت للفحص المخبري.

// انتهى //

17:24ت م

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داكار 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, ليصل عدد الاصابات إلى 130 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان ، أن هذه الحالات سجلت من بين 98 حالة اشتباه خضعت للفحص المخبري.// انتهى //17:24ت م0080

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