السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت.

واستهدفت المساعدات التي تتكون من سلال غذائية المناطق والقرى التي حاصرتها السيول في مديرية السوم وهي: تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة.

وقدم مدير عام مديرية السوم أنيس السومحي شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تلبية وسرعة الاستجابة في التخفيف عن معاناة المتضررين.

بدوره ثمّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام الكثيري، الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه من حاصرتهم السيول.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن أمس الأول حزمة من المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين جرّاء السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة والوقوف مع الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات.