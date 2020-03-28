- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى خمس حالات.
وقال وزير الصحة الموريتاني محمد نديرو ولد حامد في بيان: إن إحدى الإصابتين الجديدتين تعود لزوجة المواطن الموريتاني المصاب بالفيروس والقادم من فرنسا منتصف مارس الحالي، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن في مدينة كيهيدي قادم من السنغال.
وأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 130 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحالات سجلت من بين 98 حالة اشتباه خضعت للفحص المخبري.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 05:46 PM
أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى خمس حالات.
وقال وزير الصحة الموريتاني محمد نديرو ولد حامد في بيان: إن إحدى الإصابتين الجديدتين تعود لزوجة المواطن الموريتاني المصاب بالفيروس والقادم من فرنسا منتصف مارس الحالي، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن في مدينة كيهيدي قادم من السنغال.
وأعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 130 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الحالات سجلت من بين 98 حالة اشتباه خضعت للفحص المخبري.
، ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في السنغال وموريتانيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في السنغال وموريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.