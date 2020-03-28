، بالفيديو.. هكذا يتم تعقيم الطرق في جازان لحظة منع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - إلزام العاملين بالمحلات المعنية بالصحة بالكمامات والقفازات

كثفت أمانة منطقة جازان، بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان، إجراءاتها الإحترازية لتعزيز مكافحة فيروس "كورونا" بمدينة جازان ومحافظات المنطقة.

وشهدت طرق جازان لحظة منع التجول تعقيماً لمعظم طرقها من قبل آليات الأمانة.

وزادت الفرق الرقابية من وتيرة أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية، إضافة إلى إلزام كل العاملين بالمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.

وألزمت الفرق الرقابية أصحاب المحلات التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق، وكثفت أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة. جازان أمانة جازان أمين أمانة جازان نايف بن سعيدان تعقيم الطرق منع التجول فيروس كورونا الجديد