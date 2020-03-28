، "سياحة مكة" توجه بتغيير دوام المنشآت السياحية بجدة في غير أوقات منع التجوال ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العمري": تلقينا توجيهات إمارة المنطقة بأهمية التزام الجميع

وجّه مدير عام فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري، بتغيير دوام منسوبي منشآت الإيواء السياحي بجدة اعتباراً من غداً الأحد، وذلك ليتواكب مع منع التجول. وقال "العمري: إنه "وفقاً لما تلقاه من توجيهات من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة نحو أهمية التزام جميع مرافق الإيواء السياحي بأوقات منع التجول، وفي ظل ما تلقته فرق العمل الأمنية والصحية من الأجهزة الميدانية نحو كثرة تحرك بعض الأهالي والسائقين في الطرقات أثناء ساعات المنع، بسبب إحضار بناتهم الموظفات في منشآت الإيواء السياحي، وكذلك تحركات سيارات الموظفين من الشباب عائدين لمنازلهم بعد انتهاء دوامهم أو بداية دوامهم التي تكون خلال ساعات منع التجول".

وأضاف: "في ظل وجود العدد الكبير من منشآت الإيواء السياحي بجدة من موظفين في كل فترة عمل تبدأ أو تنتهي أثناء ساعات منع التجول، وحيث إن المصلحة العامة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف الجميع للحد من أي تحركات أثناء منع التجول في جدة وتقليصها لأقل حد ممكن، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من قرار منع التجول، فإنه يستوجب أن تقوم منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة ساعات الدوام اليومي في ظل محدودية نسب الإشغال اليومي، نتيجة توقف السفر والتنقل".

وأكد "العمري" على كافة منشآت الإيواء السياحي بإعادة جدولة دوام منسوبيهم بحيث تتم إعادة جدولة دوام النساء اليومي (خلال فترة المنع فقط)، ليبدأ وينتهي خارج أوقات منع التجول، وذلك للحد من تحركات الأهالي والسائقين.

كما وجه، بإعادة جدولة دوام الرجال اليومي (خلال فترة المنع فقط) ليكون على فترات مجدولة، بحيث يتم دخول إحدى الفترات قبل بداية المنع وتنتهي بعد انتهاء المنع، مع حفظ ساعات الدوام الإضافية لمن يعمل في تلك الفترة من خلال إعادة تمديد الإجازة الأسبوعية، مثل (4 أيام عمل مقابل 3 أيام إجازة أسبوعية أو حسب سياسة المنشأة، فيما يخص العمل الإضافي أو التعويض).

وشدد "العمري" على أن التكاتف مع إمارة المنطقة والشؤون الصحية وفرع وزارة السياحة وكافة الجهات الحكومية والأمنية والميدانية يعد محل تقدير الجميع.مدير عام فرع وزارة السياحة بمكة محمد العمري تغيير الدوام منشآت الإيواء السياحي منع التجول فيروس كورونا الجديد