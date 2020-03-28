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أعلن الرئيس النيجري محمدو إسوفو عن جملة من الإجراءات الجديدة؛ لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، الذي سجلت منه حالات إصابة في البلاد قبل أيام.
وقال الرئيس "إسوفو" في تصريح بثته وكالة الأنباء النيجرية: إن الإجراءات تضمنت فرض العزل الصحي على العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءاً من منتصف ليل الأحد.
الجدير بالذكر أن النيجر كانت قد اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في 19 من هذا الشهر الحالي.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 05:07 PM
لمدة أسبوعين بدءاً من منتصف ليل الأحد
أعلن الرئيس النيجري محمدو إسوفو عن جملة من الإجراءات الجديدة؛ لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، الذي سجلت منه حالات إصابة في البلاد قبل أيام.
وقال الرئيس "إسوفو" في تصريح بثته وكالة الأنباء النيجرية: إن الإجراءات تضمنت فرض العزل الصحي على العاصمة نيامي لمدة أسبوعين، بدءاً من منتصف ليل الأحد.
الجدير بالذكر أن النيجر كانت قد اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في 19 من هذا الشهر الحالي.
، لمواجهة "كورونا".. الرئيس النيجري يعلن عزل العاصمة نيامي صحياً ،
المصدر : الخليج 365
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