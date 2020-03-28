، العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,895 شخصًا، وعيادة التحصين 25 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 307 أفراد، وعيادة التغذية العلاجية 83 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 249 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 939 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,986 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 4,244 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيدًا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان اثنان، وعيادة نقل الدم 14 مستفيدًا، وعيادة الرعاية الصحية 1,289، وعيادة التوليد 12 مستفيدة.
كما قام مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت.
واستهدفت المساعدات التي تتكون من سلال غذائية المناطق والقرى التي حاصرتها السيول في مديرية السوم وهي: تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة.
وقدم مدير عام مديرية السوم أنيس السومحي شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تلبية وسرعة الاستجابة في التخفيف عن معاناة المتضررين.
بدوره ثمّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري، الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه من حاصرتهم السيول.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن أمس الأول حزمة من المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين جرّاء السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة والوقوف مع الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات.
اليمن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العيادات الطبية التغذوية
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 05:09 PM
مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم
واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس 2020م، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع قسم الرعاية التكاملية 2,895 شخصًا، وعيادة التحصين 25 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 307 أفراد، وعيادة التغذية العلاجية 83 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 249 فردًا، وعيادة التوعية والتثقيف 939 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.
كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,986 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 4,244 مريضًا، واستقبل قسم التنويم 30 مستفيدًا، وراجع قسم تخطيط القلب مستفيدان اثنان، وعيادة نقل الدم 14 مستفيدًا، وعيادة الرعاية الصحية 1,289، وعيادة التوليد 12 مستفيدة.
كما قام مركز الملك سلمان لإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت.
واستهدفت المساعدات التي تتكون من سلال غذائية المناطق والقرى التي حاصرتها السيول في مديرية السوم وهي: تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة.
وقدم مدير عام مديرية السوم أنيس السومحي شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تلبية وسرعة الاستجابة في التخفيف عن معاناة المتضررين.
بدوره ثمّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري، الدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه من حاصرتهم السيول.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن أمس الأول حزمة من المساعدات الغذائية والإيوائية العاجلة للمتضررين جرّاء السيول والأمطار الغزيرة في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية؛ تأكيدًا للدور الإنساني الريادي للمملكة في رفع المعاناة والوقوف مع الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات.
، العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.