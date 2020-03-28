شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحدد كمية المعقمات والكمامات التي تُباع للمواطنين والمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجّهت وزارة الصحة، اليوم السبت، الصيدليات، بضرورة تقنين بيع المنتجات الواقية والمعقمات. وجّهت وزارة الصحة، اليوم السبت، الصيدليات، بضرورة تقنين بيع المنتجات الواقية والمعقمات. وحددت الوزارة الكميات التي تباع للمواطن والمقيم، على أن تكون بالمستحضرات اللاوصفية (OTC) بعلبة واحدة لكل مريض والمستحضرات الوصفية بحسب ما يحدده الطبيب المعالج. وأوضحت الوزارة، أن تكون كمية المعقمات لكل مواطن أو مقيم حبّة واحدة فقط و10 كمامات عادية و2 كمامة 95 فقط.

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