شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يشكر وزير الاتصالات على سرعة وقوة شبكة الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، شكره إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة، بسبب سرعة وقوة شبكة الإنترنت في المملكة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، قائلًا: " ‏صراحة تحية لمعالي الوزير السواحة ... الناس في البيوت والشبكة والنت ممتازة ... بعض الدول تعطل النت فيها " .

ومن جانبه، رد عبدالله عامر السواحة على تغريدة آل الشيخ، قائلًا: " ‏‎بدعم وتوجيه سمو سيدي.. في ثلاث سنوات صنع سيدي المستحيل: 15 مليار ريال حزمة تحفيزية للبنية التحتية نمو الأبراج إلى 40,000 جيل رابع، رابع أكبر دولة في نشر الجيل الخامس، و3.5 مليون منزل بالفايبر؛ فيما قبل ثلاث سنوات: ترتيبنا في Speedtest كان 104، وفي الشهر الماضي نحن رقم 10 عالمياً " .