خادم الحرمين الشريفين في معرض الرياض بفرنسا قبل 34 عامًا (صورة)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت ‏صورة رائعة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في معرض الرياض بين الأمس واليوم في فرنسا قبل 34 عامًا. كشفت ‏صورة رائعة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في معرض الرياض بين الأمس واليوم في فرنسا قبل 34 عامًا. وأظهرت الصورة، خادم الحرمين الشريفين مبتسمًا قبل إلقائه كلمة في المعرض الذي أقيم في ١١ ديسمبر عام ١٩٨٦م .

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