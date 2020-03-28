شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تلزم محلات بيع الغاز بتعقيم الأسطوانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ألزمت أمانة الشرقية العاملين في مواقع بيع وتوزيع " أسطوانات الغاز " بالتقيد بالتعليمات والاشتراطات واتباع إجراءات تنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز قبل تسليمها للمستفيد.

ووقف مراقبو الأمانة في محافظة القطيف والبلديات التابعة لها على هذه المحلات، لمتابعة تطبيق العمال تلك الإجراءات الوقائية، حيث أن أعمال الرقابة مستمرة ضمن الجهود المختلفة التي تقوم بها الأمانة منعاً لتفشي هذا الفيروس.

وأوضحت الأمانة أن من يخالف ذلك الأمر ستطبق بحقه الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مضيفة أن تحقيق تنفيذ الإجراءات يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المستهلكين، والإسهام في الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز البلاغات 940.