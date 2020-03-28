شكرا لمتابعة خبر عن سليمان الرحيلي إمامًا وخطيبًا لجامع قباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان الرحيلي، عن تعيينه إمامًا وخطيبًا لجامع قباء، وفقًا لقرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وقال الشيخ سليمان الرحيلي، عبر حسابه على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏أشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرنا وحرصه على أداء الأمانة بما يرضي الله ويحقق مقاصد ولاة الأمر الخيرة ".

وأضاف " الرحيلي " أنه يوجه لوزير الشؤون الإسلامية الشكر أيضًا: " على عنايته بالدعوة التي تصلح ولا تفسد وتجمع الصف وعلى عظيم عنايته ببيوت الله؛ ثم أشكره على تعييني إماما وخطيبًا لجامع قباء واسأل الله الإخلاص " .