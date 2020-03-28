عاصفة ترابية تجتاح طريق «شجوى - العلا»

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): يشهد طريق شجوى/ العلا بمنطقة المدينة، اليوم السبت، عاصفة ترابية تؤدي لإنعدام في الرؤية الأفقية. يشهد طريق شجوى/ العلا بمنطقة المدينة، اليوم السبت، عاصفة ترابية تؤدي لإنعدام في الرؤية الأفقية. وأصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، تنبيهًا لمستخدمي طريق شجوى/ العلا بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.

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