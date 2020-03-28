شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة غبارية في طريقها نحو الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم السبت، أن هناك عاصفة غبارية متوسطة الكثافة الغبارية تتّجه ناحية العاصمة الرياض؛ حيث تشمل "سدير والوشم والأفلاج".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، عن استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

ويضم ذلك مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.