شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عضو بالشورى: لا يحق لـ«المشاهير» التحدث باسم الجهات الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو مجلس الشورى، عيسى الغيث، اليوم السبت، أن ما يسمى بـ "المشاهير" ليسوا قدوات حتى نأخذ منهم النصائح ولا يحق لهم التحدث باسم الجهات الحكومية.

وأوضح عيسى الغيث، خلال مشاركته مع قناة الإخبارية، أنه لا يجوز لأي الجهة الدفع مقابل الثناء عليها فهذا ليس في مصلحة البلاد والمواطنين؛ منوهًا بما قاله رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، بحوكمة هذه الأعمال وعدم تركها بهذا الشكل.

‏وفي السياق نفسه، علّق عبدالرحمن اللاحم مع قناة الإخبارية: " بعض "المشاهير" جاهل لا يقرأ ولا يكتب ولا يجيد قراءة الفاتحة بلا لحن ويمكّن من بث محتوى ! " .