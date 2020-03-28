بالفيديو.. عمالة وافدة تبيع معقمات مغشوشة وتورط مواطن في التستر عليهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو واقعة مؤسفة لعمالة مخالفة تقوم بتعبئة معقمات مغشوشة وحليب أطفال دون الإلتزام بالمعايير الصحية ومن ثم طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح خيالية . وثق مقطع فيديو واقعة مؤسفة لعمالة مخالفة تقوم بتعبئة معقمات مغشوشة وحليب أطفال دون الإلتزام بالمعايير الصحية ومن ثم طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح خيالية . وأظهر المقطع مراقبي وزارة التجارة والإستثمار بالرياض أثناء تفتيشهم المستودع الذي تعمل به عمالة وافدة ويتستر عليهم احد المواطنين . وتمت إحالة المتهمين للجهات الأمنية لجريمتي الغش والتستر التجاري ، فيما تواصل الوزارة جهودها للكشف عن مثل هذه المستودعات التي تضر بالمواطنين والمقيمين خاصةً في هذه الظروف الراهنة .

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