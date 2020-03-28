شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التعليم الجامعي: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، اليوم السبت، أن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كافة الأوضاع الراهنة.

وأوضح متحدث التعليم الجامعي، أن هناك مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كافة المقررات، لافتًا إلى أن هناك 133 رسالة ماجستير ودكتوراه تم مناقشتها عن بُعد في الفترة الماضية.

وأشار ‏إلى وجود 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي، بينما متوسط عدد الزيارات على المنصات الجامعية هو 6 ملايين زيارة، وهناك أكثر من 933 ألف حساب فعال على منصات الجامعات.