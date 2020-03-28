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مدى استحقاق الموظف لمكافأة الخدمة حال تركه العمل لظروف قهرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتعرض بعض الموظفين لظروف قهرية تجبرهم على ترك وظائفهم ، ما يثير الجدل حول مدى أحقيتهم في مكافأة نهاية الخدمة في تلك الحالة .

ووفقاً للمادة 87 من نظام العمل ، فإنه إذا ترك الموظف عمله لقوة قاهرة خارجة عن ارادتة فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة .

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الجدير بالذكر أن نظام العمل ينص أيضاً على استحقاق الموظف المفصول لمكافأة الخدمة إذا كان فصله نتيجة سبب مشروع لإرتكاب مخالفة أي دون جريمة أو عمل مشين .

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