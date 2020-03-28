شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، ليرتفع الإجمالي إلى 1203 حالات.
وأوضحت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4 وفيات، فيما أكدت " الصحة" أن المملكة في طليعة دول العالم لجهة عدد الاختبارات التي تُجرى؛ داعية الجميع بالتزام المنازل حتى خارج أوقات منع التجول الجزئي.
وكشفت الصحة عن تفاصيل الـ 99 حالة الجديدة المصابة:
- 41 حالة الرياض
- 18 حالة جدة
- 12 حالة في مكة
- 12 حالة في القطيف
- 6 حالات في المدينة المنورة
- 3 حالات في تبوك
- 3 حالات في خميس مشيط
- حالة في أبها
- حالة في الهفوف
- حالة في الخبر
- حالة في سيهات
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