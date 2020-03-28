بالفيديو.. أمطار وبرد تُزين أجواء شمال غرب الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو، عن سقوط أمطار وحبات من البرد شمال أشيقر بالوشم شمال غرب منطقة الرياض، اليوم السبت ٤-٨-١٤٤١ هـ. كشف مقطع فيديو، عن سقوط أمطار وحبات من البرد شمال أشيقر بالوشم شمال غرب منطقة الرياض، اليوم السبت ٤-٨-١٤٤١ هـ. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد كشفت عن هطول أمطار رعدية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية، وأجزاء من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.

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